Brummi-Fahrerin kauft ersten Lkw von OnlyFans-Geld! Ihr Traum ist eigene Flotte

Shannon Pettinger (26) hat sich mit OnlyFans ihren ersten eigenen Lkw erarbeitet. © montage:tiktok/Truckergirl850_backup

"Abschließend möchte ich mir selbst danken. Ich danke mir dafür, dass ich an mich geglaubt habe. Dafür, dass ich all die Arbeit geschafft habe. Ich danke mir dafür, dass ich mir keine freien Tage erlaubt habe. Ich danke mir einfach dafür, dass ich geblieben bin."

Das ist eine Rede, die Snoop Dogg (51) anlässlich der Einweihung seines Sterns am Walk of Fame gehalten hat. Und das ist der Kommentar, den Shannon Petterson zu einem ihrer Videos auf TikTok gewählt hat.

In dem Video kann man sehen, wie die sympathische Powerfrau ihren ersten Lkw kauft. Das Geld dafür kommt von ihrer Arbeit bei OnlyFans. Wie The Sun berichtete, erwirtschaftete Shannon mit ihrem Kanal umgerechnet bereits mehr als 100.000 Euro in nur sechs Monaten.

Die 26-jährige Engländerin verdient mit OnlyFans umgerechnet einen Euro pro Minute für aufgenommene Videos und zehn Euro pro Minute für Live-Videos. Zum Vergleich: Als Lkw-Fahrerin verdiente sie weniger als 15 Euro pro Stunde!

Mit dem ersten Lkw ging die Traumreise für die 26-jährige Powerfrau nun richtig los. Zehn Lastwagen stark soll Shannons Speditionsunternehmen irgendwann sein.