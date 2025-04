Bonnie Blue bricht weiteren Sex-Rekord, doch die körperlichen Folgen sind hart

Am 6. April rief die Skandal-Blondine ihre Fans zu einem Treffen der besonderen Art auf. Mit insgesamt 100 fremden Männern trat Bonnie zum "größten Gangbang der Welt" an, der natürlich live im Internet übertragen wurde.

Anschließend ging es der 25-Jährigen körperlich allerdings nicht allzu gut. © Screenshot/Instagram/bonnie_blue_xox

In einem Video, was am Morgen danach entstand, erklärt die Britin, dass sie ihren neuen Rekord vielleicht "unterschätzt" habe. "Gestern war der Wahnsinn. Ich hätte fast aufgeben müssen. Es war so hart", so Bonnie.

Ihre Augen wären währenddessen von gewissen Körperflüssigkeiten derart gereizt worden, dass sie kaum mehr die Kamera im Raum sehen konnte. Am nächsten Tag waren ihre Augen komplett geschwollen.

Zudem sei ihr Lippenbändchen bei der Sex-Aktion gerissen und sie hätte am ganzen Körper blaue Flecken und Kratzer abbekommen.

Doch Bonnie ist darüber keineswegs traurig oder gar schockiert: "Ich liebe es. Aufzuwachen und so viele blaue Flecken und Schrammen am Körper zu sehen, ist einer meiner Lieblingsmomente", meint sie grinsend. Sie könne kaum erwarten, es "wieder zu tun".

Was das 25-jährige OnlyFans-Model als Nächstes vorhat, ist allerdings noch nicht bekannt. Es scheint, als hätte sich Bonnie das Ziel gesetzt, ihre irren Sex-Aktionen immer wieder zu toppen - egal, was dies für körperliche Auswirkungen haben könnte.