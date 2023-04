Oma und Opa ahnen nichts: "Bimbo in Training" startet Erotik-Karriere - Mama unterstützt sie

Elyria (USA) - Lulu Lehrmann (22) bezeichnet sich selbst als "Bimbo in Training". Mit Hilfe ihrer Fans will sie immer weiter zum Barbie-Imitat werden. Für eine Brust-Vergrößerung bittet die Erotik-Darstellerin ihre Fans sogar per Spendenseite um finanzielle Unterstützung. Doch was sagt eigentlich ihre Familie zu ihrer schlüpfrigen Tätigkeit?