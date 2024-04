Paar führt offene Beziehung, doch es gibt eine wichtige Regel

Santa Cruz (Kalifornien, USA) - Sie lernten sich mitten in der Pandemie kennen und lieben: Heute führen Max Fills und Hailey Rose eine offene Beziehung und verdienen sogar Geld damit.

Max Fills und Hailey Rose lernten sich in der Uni kennen. © Screenshot/Instagram/maxfills1

Die ganze Romanze begann vor vier Jahren, als sich die beiden ehemaligen Studenten an der University of California in Santa Cruz kennenlernten.

"Ich hatte mich gerade von meiner letzten Freundin getrennt, weil ich ihr gesagt habe, dass ich Sexfilme drehen wollte. Ich wollte mich gar nicht auf eine neue Beziehung einlassen", erzählte Max im Skinfluencer Podcast von Tanya Tate.

So kam es, dass sich das Paar ineinander verliebte und recht schnell eine Beziehung der etwas anderen Art führen wollte: "Wir begannen zu swingen, trafen uns mit anderen Paaren in unserem Alter und tauschten uns aus."

Um Vertrauen zu schaffen, setzen beide auf regelmäßige Kommunikation. "Wir mussten auf jeden Fall viel darüber reden, um zu schauen, was für den einen okay ist und was nicht", erklärte Hailey.

Obwohl das Paar wenigen Regeln in seiner Beziehung folgt, gibt es eine wichtige Grenze, die nicht überschritten werden darf.