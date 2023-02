Sind OnlyFans-User besser im Bett? Studie gibt interessante Antwort!

London/Chico - Es gibt viele Vorurteile über OnlyFans und die User der Erotik -Plattform. Doch eine neue Studie scheint vielen gängigen Meinungen über das Portal zu widersprechen! Sind OnlyFans-Nutzer am Ende sogar die besseren Lover?

Die Nutzung von OnlyFans scheint bei vielen Usern zu einer Art Lerneffekt geführt zu haben. © 123RF/lightfieldstudios

Ob man die Website nun mag oder nicht, OnlyFans erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit - und scheint sich sogar positiv auf das Sexleben seiner User auszuwirken!

Einer neuen Studie der "California State University" zufolge, die kürzlich im Journal "Sexuality & Culture" veröffentlicht wurde, berichten Menschen, die die Plattform benutzen, von einem Wissenszuwachs in Bezug auf sexuelle Aktivität und Sexualität.

Co-Studien-Autorin Marie Lippmann, außerordentliche Professorin für Psychologie an der "California State University" in Chico, erklärte gegenüber Psypost: "Wir waren daran interessiert, das Lernen auf OnlyFans zu verstehen, da es sich um eine so weitverbreitete und neuartige Plattform handelt."

Dazu wurden insgesamt 425 OF-Nutzer befragt. 53 Prozent von ihnen waren männlich, 46 Prozent weiblich. Der absolute Großteil der Befragten (knapp 90 Prozent) war heterosexuell.

Viele Teilnehmer berichteten, dass ihr OnlyFans-Konsum dazu geführt habe, dass sie etwas Neues über "Sexualpraktiken, persönliche sexuelle Vorlieben, Beziehungen oder sexuelle Gesundheit" gelernt hätten.