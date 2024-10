Venus 2024: Gewinnt Tickets für die kultige Erotik-Messe mit Micaela Schäfer und Co.

Berlin - Es wird wieder wild: Auch in diesem Jahr steht Berlin im Zeichen der Venus. Viel nackte Haut ist garantiert!

Triff die Größen der Erotik-Szenen und begrüße die prominenten Markenbotschafter der diesjährigen Venus. Mit dabei sind: Micaela Schäfer (40), Calvin Kleinen (32), Little Caprice (35), Vanessa Liberte, Costina Munteanu und Inkasso Ingo.

An vier Tagen werden in den Hallen mehr als 30.000 Besucher erwartet, die Lust haben: auf nackte Haut, heiße Stars, schlüpfrige Live-Bühnenshows, pikante Performances und Stripeinlagen.

Vom 24. bis 27. Oktober 2024 geht die weltweit größte Erotik -Messe in die 27. Runde.

Für die diesjährige Venus verlost TAG24 10 x 2 Tickets an einem frei wählbaren Messetag. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail bis zum 8. Oktober, 12 Uhr, an gewinnspiel@tag24.de, Stichwort "Venus 2024". Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Restkarten gibt es auf der offiziellen Webseite.