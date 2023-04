Zweifachmama begann geheime OnlyFans-Karriere: "Meine Familie wusste von nichts"

Houston - Als Kellnerin führte Vanessa James (32) nicht grade ein Leben im Luxus. Eines Tages hatte sie genug: Sie startete eine Karriere im Erotik -Business! Damit ihre Familie nichts davon erfuhr, zog sie extra in eine andere Stadt. Inzwischen verdient sie Zehntausende Dollar mit ihrem OnlyFans-Account.

Vanessa James (32) bereut ihren drastischen Karriere-Wechsel bis heute kein bisschen. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/vanessajameslinks

Vanessa verließ ihre eher beschauliche Heimatstadt Harlingen (US-Bundesstaat Texas). Ihrer Familie erzählte sie, dass sie mit einem neuen Partner zusammenziehen würde. Doch wie die 32-Jährige nun im Daily Star verriet: alles nur eine große Lüge!

In Wahrheit zog sie nach Houston, um dort in der Erotik-Branche durchzustarten. "Ich habe mich ein bisschen mit OnlyFans beschäftigt, als ich noch im Restaurant arbeitete, aber ich wollte dabei nicht in meiner Heimatstadt leben", sagte die Zweifachmama.

Ihre Beweggründe sind dabei gut zu verstehen: "Harlingen ist ein kleiner Ort im Vergleich zu Houston, und natürlich quatschen die Leute", erklärte sie.

"Ich kannte viele Leute in der Stadt und war es leid, sie im Fitnessstudio oder Supermarkt zu treffen und dass sie mich fragten, warum ich nicht mehr im Restaurant bin." Die US-Amerikanerin hätte zwar keine Angst davor gehabt, erwischt zu werden - erklären wollte sie ihre schlüpfrige Beschäftigung allerdings auch nicht.

Also ab nach Houston: "So eine große Stadt, niemanden interessiert es, man bleibt fast unbemerkt, obwohl ich Fans begegne, die mich jetzt wiedererkennen, was cool ist."