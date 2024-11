5 Fragen an Bjarne (... und alles Gute für den ESC)

Diepholz - Am heutigen Samstag wird ab 18 Uhr auf KiKA die 22. Ausgabe des Junior ESC in Madrid übertragen. Für Deutschland dabei ist der elfjährige Bjarne aus dem Landkreis Diepholz in Niedersachsen mit seinem Lied "Save The Best For Us". Seinen größten Auftritt hatte er bisher bei " The Voice Kids ", wo er bis ins Halbfinale kam.

Bjarne (11) singt heute für Deutschland beim Junior ESC in Madrid und hofft auf viele Stimmen. © KiKA/Torben Hagenau/KiKA-Grafik

TAG24: Bjarne, was hat Dich dazu inspiriert, am Junior ESC teilzunehmen?

Ich schaue den ESC ganz oft und ich finde es einfach supercool, dass fast jedes Land aus Europa sich trifft und singt, um das Publikum mit anderen Sprachen zu begeistern.

TAG24: Was steckt hinter Deinem Song "Save The Best For Us"?

Also, ich war schon früher so ein bisschen "Jetzt lieber Licht ausmachen, jetzt lieber das und das machen". Und dann durfte ich mir was aussuchen, worum es in meinem Song geht. Und dann hatte ich mich für Naturschutz entschieden und das fand ich dann auch megacool.

Und so ist es dann auch zu meinem Song geworden.