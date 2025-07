Zwei Tote bei Absturz von Bundeswehr-Hubschrauber: Eine Person wird noch vermisst

Grimma - Nach dem Absturz eines Hubschraubers der Bundeswehr am Dienstag hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, 65) gemeinsam mit Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU,64) und Luftwaffeninspekteur Holger Neumann(57) am Abend die Unfallstelle an der Mulde bei Grimma besucht.