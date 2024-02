Ex-Straßenmusiker fährt für uns zum ESC: Holt uns dieser Song Punkte für Deutschland?

Berlin - Seit Jahren kassiert Deutschland wenige bis gar keine Punkte beim " Eurovision Song Contest ". Doch wird er diesen Fluch nun endlich brechen können? Isaak (28) konnte mit seinem Song "Always on the run" das heißbegehrte Ticket nach Malmö lösen.

Ex-Straßenmusiker Isaak (28) entschied den ESC-Vorentscheid für sich und fährt für Deutschland nach Malmö. © Christoph Soeder/dpa Pool/dpa

Wer vertritt Deutschland beim ESC 2024? Neun Kandidatinnen und Kandidaten hatten beim allerletzten Vorentscheid "Das deutsche Finale" in Berlin um das Ticket nach Malmö gekämpft.

Teilweise als Duo, teils als Solo-Künstler gingen sie am Freitagabend ab 22.20 Uhr an den Start, um dem Publikum ihre "ESC-reifen" Titel zu präsentieren.

Die Zuschauer, die das "kleine Finale" in der ARD, auf ONE, in der ARD-Mediathek oder auf eurovision.de im Stream verfolgen konnte, durften zusätzlich zu einer internationalen Jury per Anruf abstimmen, wer für Deutschland im Mai in Schweden auf der großen Bühne stehen darf. Beide Stimmen zählten jeweils zu 50 Prozent.

Unter allen Teilnehmerin ging gegen 00.35 Uhr schließlich Ex-Straßenmusiker Isaak (28) als Sieger hervor.

Wird er mit seinem Song "Always on the run" den Null-Punkte-Fluch endlich brechen? Im Mai heißt es Daumen drücken.