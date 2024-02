Mega ESC-Chance für Deutschland: ER oder nix!

Mit satten 58 Prozent Siegwahrscheinlichkeit liegt Ryk ("Oh Boy") eindeutig in Führung. Seine Ballade sehe nicht nur ich, sondern sieht offenbar auch der Rest Europas als einzigen als ESC-tauglich an.

Ryk ("Oh Boy") ist der Favorit am Freitagabend. © Christoph Soeder/dpa

"Das deutsche Finale 2024" startet am Freitagabend um 22.20 Uhr in der ARD, bei ONE, in der ARD-Mediathek und auf eurovision.de. Abstimmen könnt Ihr im Laufe der Sendung maximal 20 Mal via Telefon (01371 3636 + Startnummer) oder per SMS (Startnummer an 99599) sowie einmal per Onlinevoting.

Zuerst stimmen aber acht internationale Jurys (Großbritannien, Island, Kroatien, Litauen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich) nach dem ESC-Wertungssystem (1 bis 12 Punkte) ab. Es folgt das Publikumsvoting. Der Act mit den meisten Stimmen erhält 12 Punkte, der mit den zweitmeisten 10 usw.

Die Summe aus beiden Wertungssträngen entscheidet über den Gesamtsieg. Bei Gleichstand hat das Publikumsvoting eine höhere Wertung.

Alle neun Songs des ESC-Vorentscheids sortiert nach ihrer Startreihenfolge: