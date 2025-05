Vorbei! RTL zieht bei Stefan Raab die Reißleine, Sender-Statement spricht Bände

Köln - Nach nicht mal einem Jahr ist Schluss! In wenigen Wochen wird Stefan Raab (58) mit seiner Show " Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab! " in die Sommerpause geschickt. Jetzt ist klar: Es wird ein Abschied ohne Wiederkehr!

Selbst die Daily-Soaps " Alles was zählt " und " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " lockten zuletzt mehr Menschen vor die heimischen Endgeräte als der im vergangenen Herbst aus einer neun Jahre währenden Fernsehrente wiedergekehrte Raab.

Vergangene Woche sahen nur noch etwa 820.000 Zuschauer zu. Vor allem die seit Wochen beständig im einstelligen Bereich liegenden Marktanteile in der jungen Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) sind dem Kölner Privatsender wohl ein Dorn im Auge,

Im Hintergrund wird bei RTL bereits an einer neuen Show für den Entertainer gearbeitet. Geplant ist ein Start im Herbst. © Henning Kaiser/dpa

Was Oliver Pocher (47) vor Monaten kommen sah, fällt RTL also erst jetzt auf? Nein! Auch die Programmgeschäftsführerin hatte die Quoten stets im Blick, sagt aber: "Manchmal muss man Glaubenssätze auch nochmal auf die Probe stellen, um erfolgreich zu sein."

Einen Aspekt will Leschek an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Die Aufmerksamkeit, die der Raab-Deal nach dem spektakulären Boxkampf gegen Regina Halmich (48) generierte, habe sich sehr positiv auf den Abo-Verkauf für RTL+ ausgewirkt.

"Mit einer wöchentlichen Streaming-Show so viele Abo-Abschlüsse zu generieren, ist eine absolute Ausnahme", stellt die 45-Jährige klar. Die wöchentlichen Quoten im linearen TV will aber auch sie nicht schönreden. Deshalb wird "DGHNDMBSR" jetzt auch eingestampft.

Ein neues Format ist bereits in Planung. "Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade", so Leschek. Comedy und Gameshow sollen wieder klar getrennt werden. Der Titel habe einfach nicht zu einer humorigen Sendung gepasst - das Experiment ist gescheitert!