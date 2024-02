NinetyNine und Leona wollen zum ESC: Schafft es einer der Hamburger nach Malmö?

Hamburg - Die Aufregung steigt, der Eurovision Song Contest (ESC) und somit auch der Vorentscheid in Berlin rücken immer näher. Die beiden Hamburger Leona (20) und NinetyNine (24) sind in diesem Jahr mit dabei und hoffen auf das Ticket nach Malmö (Schweden).

Leona (20) tritt mit ihrem Song "Undream You" an. © Jasper Grätsch

Leona möchte das ESC-Sprungbrett gern nutzen "und den Weg ganz normal weitergehen Richtung Album veröffentlichen, (International) Touren mit meiner Band und großen Festivalbühnen", verriet sie TAG24 im Interview.

Derzeit bereite sie sich in ihrem WG-Zimmer auf den großen Auftritt vor. "Ich singe den Song 'Undream You' in meinem Zimmer nur einmal am Tag, um mich darauf vorzubereiten, dass es eben nur einen Song, eine Chance gibt, wo alles sitzen muss. Das klappt ziemlich gut."

Sollte sie es mit ihrer Single ins Finale nach Malmö schaffen, könne Deutschland schon einmal nicht Letzter werden, scherzt die Wahl-Hamburgerin.

"Mir bedeutet die Teilnahme viel. Man kann sich einmal fühlen wie ein Superstar. Auf dieser großen Bühne zu stehen und mit den Leuten vor den Bildschirmen schauen Hunderttausende zu. Das ist unbeschreiblich. Was eine Chance."

Warum die deutschen Acts in den letzten Jahren nur die hinteren Platzierungen belegen konnten, weiß die 20-Jährige natürlich auch nicht. Immerhin seien gute Songs dabei gewesen. Aber sie hat gleich mehrere Vermutungen.



"Das ist wohl ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Gründen. Politik wird oft als Grund genannt. Vielleicht auch weil Deutschland automatisch als Big-5-Land immer ins Finale kommt und sich eben nicht durchs Halbfinale hochkämpfen muss und dadurch schon europaweit nicht so eine Community aufbaut, wie andere. Vielleicht wirkt das unsympathisch auf die anderen Länder?"