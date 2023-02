Wen schickt Deutschland zum ESC? Abstimmung startet schon am Freitag!

Acht Bewerber wollen Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. © NDR/dpa

Das Voting beginnt am 24. Februar um 6 Uhr auf den Seiten der sogenannten Radio-Popwellen der ARD. Das teilte der verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) am heutigen Mittwoch mit. Die Popwellen sind Antenne Brandenburg, Bayern3, BremenVier, hr3, MDR Jump, NDR2, SR1, SWR3 und WDR2.

Die Stimmen sollen am Tag des Vorentscheids in Köln - am 3. März (Das Erste, 22.20 Uhr) - in die Entscheidung einfließen. Allein ausschlaggebend sind sie aber nach Angaben des NDR nicht.

Hinzu kämen am Tag der Show Stimmen, die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefon und SMS abgeben könnten. Diese beiden Votings bildeten dann 50 Prozent der finalen Entscheidung. Die anderen 50 Prozent sollen Fach-Jurys aus acht verschiedenen Ländern beitragen.

In das Rennen um das deutsche ESC-Ticket gehen in diesem Jahr neun Bewerber. Dabei handelt es sich um Frida Gold, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, TRONG, Will Church und Patty Gurdy.