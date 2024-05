Eurovision Song Contest: So schlimm soll es Backstage gewesen sein!

Mehrere Künstler beklagten die schlechte Stimmung hinter den Kulissen des ESC. © Jens Büttner/dpa

Während der nicht-binäre Künstler "Nemo" (24) auf der Bühne in Malmö den Sieg für die Schweiz eintütete, ging es hinter den Kulissen des ESC offenbar weniger fröhlich zu.

Mehrere Sänger, darunter die italienische Kandidatin Angelina Mango (23) und "Bambie Thug" (31) aus Irland, hätten sich nach dem Mega-Event über eine "angespannte und schreckliche Stimmung" im Backstage-Bereich beklagt, wie "BBC" am Montag berichtete.

In einem inzwischen gelöschten TikTok-Beitrag habe "Bambie Thug" die Organisatoren der EBU wegen des umstrittenen Auftritts Israels sogar beleidigt, wie "The Mirror" am Montag schrieb.

"Ich bin so stolz, dass wir alle zu der Top Ten gehören, die hinter den Kulissen für diesen Scheiß [Anm. d. Red.: für den Ausschluss Israels] gekämpft haben, weil es für uns so schwer und so schrecklich war. Ich bin so stolz auf uns. Scheiß auf die EBU. Es interessiert mich nicht einmal mehr. Scheiß auf sie!", soll die ebenfalls nicht-binäre Person darin gesagt haben.

Zuvor hatte bereits der Vorfall rund um den niederländischen Mitfavoriten Joost Klein für Furore gesorgt, nachdem er wegen einer mutmaßlichen Attacke auf eine Kamerafrau suspendiert worden war.