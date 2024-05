"Wir sind zurück!": Spekulationen um ABBA-Auftritt in Malmö

Vor genau 50 Jahren gewann die schwedische Band ABBA den ESC, kehren sie jetzt auf die Grand-Prix-Bühne zurück? © Pressenbild/Scanpix Schweden/epa/dpa

Kurz vor dem Finale des ESC in Malmö kursieren jetzt Gerüchte über einen möglichen Auftritt der Gruppe am Samstagabend.

Anlass für diese Spekulationen ist ein TikTok-Video, in dem der offizielle ABBA-Account eine Rückkehr von Agnetha Fältskog (74), Björn Ulvaeus (79), Benny Andersson (77) und Anni-Frid Lyngstad (78) anteasert.

In dem kurzen Clip sind die Bandmitglieder in jungen Jahren zu sehen. Im Hintergrund wird gefragt: "Wir sind zurück! Habt ihr uns vermisst? Denn wir haben euch vermisst!"

In den Kommentaren ist die Aufregung der Fans groß! "Was bedeutet das?", will ein User wissen und wieso der Eurovision-Hashtag benutzt worden sei.

Die in der Caption gesetzten Hashtags #ABBA #Eurovision #1974 lassen Fans bereits wilde Vermutungen anstellen.