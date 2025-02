Zweideutiger ESC-Song: Singt Miriana hier wirklich über "F***en"?

Sie hat ein Geheimnis, das ihr Gesprächspartner wissen sollte. Er solle etwas näher kommen, denn sie flüstere langsam: So startet das Lied "Kant", mit dem sie sich in ihrem bereits fünften Anlauf beim nationalen Vorentscheid gegen Kristy Spiteri ("Heaven Sent") durchsetzen konnte.

So wird die Bühne in der Basler St. Jakobshalle beim ESC 2025 aussehen. © SRG SSR

Die Aussprache von "Kant" erinnert viele vermutlich zunächst an das englische "cunt", das einzeln gesehen "Fo**e" bedeutet, also ein abfälliger Kommentar gegen eine Person.

"Serving kant", wie es in Miriana Contes Lyrics steht, dürfte aber von "serving cunt" stammen, was besonders in der nicht heteronormativen Bubble allgegenwärtig ist.

Der Ausspruch stammt aus der aus New York City stammenden Ballroom-Szene, in der insbesondere LGBTQI-Menschen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Es geht um Tanz, Drag, Lipsync und Catwalk-Laufen. "Serving cunt" steht in diesem Zusammenhang für weibliche Exzellenz, Einzigartigkeit und Talent.

Übrigens: Auch Beyoncé benutzt in ihrem Song "PURE/HONEY" mehr als 40-mal die Begriffe "cunt" oder "cunty".

Und: "Kant" heißt auf Maltesisch "Singen" - ein netter Kniff, das Wort "cunt" zu umgehen.