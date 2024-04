Das gab es noch nie! Eurowings startet neues Flug-Angebot für Abenteuerlustige

Düsseldorf - Mit der Ankündigung, sein Reiseangebot um Ballonfahrten zu erweitern, hat das Flugunternehmen Eurowings am Montag hohe Wellen geschlagen. Aber Vorsicht: Es könnte sich um einen Aprilscherz handeln!

Mit den sogenannten "Burgundy Dreams"-Heißluftballonen soll die Strecke von Düsseldorf nach Mallorca in sechs bis acht Stunden bewältigt werden können. © Eurowings

Mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen (ab 8. Juli 2024) sollen Urlauberinnen und Urlauber die Strecke von Düsseldorf nach Palma de Mallorca auch im Heißluftballon zurücklegen können. Das hat Eurowings am Montag mitgeteilt.

Demnach will das Flugunternehmen will damit in erster Linie den steigenden Kapazitätsengpässen auf den Luftverkehrsrouten nach Mallorca begegnen. Die mehr als 420 wöchentlichen Verbindungen, die Eurowings im Sommer auf Europas beliebteste Sonneninsel anbietet, waren bereits vor Ostern nahezu komplett ausgebucht.

Da weitere Flugzeuge so kurzfristig weder bei Airbus noch bei Boeing lieferbar sind, entschloss sich Eurowings zur Erweiterung des sogenannten "Palma-Shuttle" – auch um mehr Druck auf die beiden großen Flugzeughersteller aufzubauen.

Die Lufthansa Group Airline kann mit diesem Schritt zudem die stark wachsende Nachfrage nach außergewöhnlichen Reiseerlebnissen bedienen.