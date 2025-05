Nonstop ins Tauchparadies: Neue Direktverbindung lockt ab Hamburg

Marsa Alam liegt etwa 270 Kilometer südlich von Hurghada und kann ab Oktober direkt vom Hamburger Flughafen aus erreicht werden. © Bildmontage: 123RF/igorbondarenko (Symbolfoto), Hamburg Airport/Oliver Sorg

Sonnenhungrige aufgepasst! Nach längerer Pause hebt bald wieder ein Flieger von Hamburg in Richtung Paradies ab: Ab dem 28. Oktober 2025 bringt Eurowings Urlauber zweimal pro Woche nonstop ins ägyptische Marsa Alam.

Die neue Direktverbindung startet jeweils dienstags und freitags, um 10.50 Uhr, ab Flughafen HAM. Nach etwa fünf Stunden Flugzeit kann der Urlaub direkt losgehen.

"Wir freuen uns sehr, unseren Passagieren mit Marsa Alam ein weiteres spannendes Urlaubsziel in Ägypten wieder anbieten zu können", erklärt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport, in einer Pressemitteilung.

"Die Direktverbindung mit Eurowings ist eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Streckennetzes zu beliebten Sonnenzielen – in diesem Fall sogar ganzjährig mit Badegarantie", so Zaremba weiter.