Hamburg Flughafen: Eurowings bietet drei neue Ziele an

Hamburg - Die Fluggesellschaft Eurowings ist am Hamburger Airport schon jetzt stark präsent. Dem Sommerflugplan 2023 fügt die Airline nun drei weitere Ziele ab Hamburg hinzu. Worauf sich Hamburger freuen können.

Eurowings-Maschinen in Hamburg. Mit dem Sommerflugplan geht es mit der Fluglinie vom Airport der Hansestadt zu drei weiteren Zielen. © Bodo Marks/dpa

Wie die Lufthansa-Tochter in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden ab dem 4. Juli 2023 drei neue Ziele von der Hansestadt aus angesteuert. Am dortigen Flughafen Fuhlsbüttel ist die Fluggesellschaft bereits jetzt die größte Fluglinie. Insgesamt bietet Eurowings rund 200 Ziele weltweit an.

Neu sind ab Hamburg Flüge in die tunesische Hauptstadt Tunis, in die marokkanische Stadt Nador und auf die Mittelmeerinsel Malta.

Nach Tunis geht es jeweils dienstags, nach Nador jeden Mittwoch beginnend mit dem 5. Juli. Bereits ab dem 14. Mai starten jeden Sonntag Flieger der Airline von der Elbe in Richtung Malta.