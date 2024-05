Neue Flugziele ab Hamburg: Diese Städte werden erstmals angeflogen

Hamburg - Gleich vier neue Ziele fliegt Eurowings ab dem Winterflugplan ab Hamburg an.

Eurowings nimmt vier neue Strecken ab Hamburg in den Flugplan auf. © Soeren Stache/dpa

Die Airline erweitert ihr Streckennetz bereits ab Herbst 2024, teilte der Flughafen Hamburg am Dienstag mit. Geschäftsreisende können sich demnach darauf freuen, dass Nürnberg als beliebtes Direktziel zurückkehrt.

Erstmals werden mit Rovaniemi und Kittilä zwei Ziele in Lappland am Polarkreis in Finnland angeflogen. Außerdem steht Thessaloniki als sonniges Reiseziel im Flugplan, die Stadt wurde bisher nur im Sommer angeflogen.

"Wir freuen uns sehr, dass Eurowings den Winterflugplan ab Hamburg Airport mit diesen spannenden neuen Strecken bereichert", sagt Gesa Zaremba, Leiterin Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

"Insbesondere die Wiederaufnahme der Verbindung nach Nürnberg ist für Geschäftsreisende eine sehr gute Nachricht. Die ganz neuen Ziele in Finnland bieten unseren Passagieren zudem noch mehr Möglichkeiten, den Winterurlaub individuell zu gestalten."