Neue Verbindungen ab Köln/Bonn: Diese europäischen Hauptstädte sind bald direkt erreichbar

Köln - Die Lufthansa -Tochter Eurowings erweitert ihr Flugangebot am Köln /Bonner Airport: Ab Juli sind Tiflis (Georgien), Belgrad (Serbien), Pristina (Kosovo) und London-Gatwick (England) direkt von der Domstadt aus erreichbar.

Mit Beginn des Sommerflugplans 2026 nimmt Eurowings Kurs auf zahlreiche europäische Hauptstädte. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Das hat der Flughafen bekannt gegeben.

Demnach starten die Flüge nach Tiflis ab dem 2. Juli zunächst einmal pro Woche (immer donnerstags). Ab dem 20. Juli wird die Frequenz dann auf zwei wöchentliche Verbindungen nach Georgien erhöht (montags und donnerstags).

Nach Belgrad fliegt Eurowings ab dem 17. Juli zweimal pro Woche (montags und freitags), nach Pristina ab dem 1. Juli ebenfalls zweimal wöchentlich (mittwochs und sonntags).

Bereits einige Wochen früher starten die Direktverbindungen nach London-Gatwick: Mit Beginn des Sommerflugplans am 29. März heben die Flieger in Richtung der englischen Hauptstadt gleich zweimal täglich ab.

Auf allen neuen Strecken setzt die Airline moderne Flugzeuge der Airbus A320- und A321-Familie ein.