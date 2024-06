Pünktlich zu den Ferien: Eurowings auf Mallorca von Streiks lahmgelegt

Palma - Wer in der kommenden Woche nach Mallorca reisen will - oder von dort zurück -, wird wohl mit Chaos konfrontiert werden. Eurowings muss Dutzende Flüge streichen.

Weiter gehen die Vorwürfe der CGT damit, dass die Ausrüstung der Arbeiter "aufgrund ihres Alters oder mangelhafter Wartung in schlechtem Zustand" sei, wie die Mallorca Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung der Gewerkschaft berichtete.

Auch sollen sich Unfälle gehäuft haben, weil es eine "kaum beachtete Risikoprävention am Arbeitsplatz" gebe.

So geht es etwa um "verschärfte Angriffe auf die gesetzlich anerkannten Rechte der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung in Palma".

Die Angestellten, die für die Lufthansa-Tochter die Maschinen abfertigen, sollen am 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli die Arbeit niederlegen.

Keine Starts, keine Landungen: Eurowings soll auf der Balearen-Insel bestreikt werden. © dpa/Oliver Berg

Als wäre das alles nicht schon genug, gibt es den Arbeitsrechtlern zufolge auch sexuelle Belästigungen und geschlechtsspezifische Diskriminierungen am Arbeitsplatz.

Die Ausbildung wird der CGT zufolge als "spärlich" und "schlecht strukturiert" beschrieben. Dies habe Folgen für die Sicherheit der Flugzeuge und des Personals.

Auch ein "angemessener Lohn und ein Mindestmaß an Work-Life-Balance" wird sich von den Arbeitgebern gewünscht.

Um den Streik doch noch abzuwenden, war für die vergangene Woche ein Treffen zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaftsvertretern angesetzt. Doch das Ergebnis war offenbar nicht zufriedenstellend, weshalb es nun zur Arbeitsniederlegung an gleich sechs Tagen kommt.

Eurowings betreibt auf Mallorca eine Basis mit mehreren Flugzeugen, steuert damit viele Ziele in Deutschland an. Reisende brauchen also einmal mehr starke Nerven.