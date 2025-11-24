Kampagne gegen häusliche Gewalt: "Männer tragen Verantwortung"

Magdeburg - Von Gewalt betroffene Frauen sollen in Sachsen-Anhalt besser den Weg zu Hilfsangeboten finden und dabei auch Unterstützung aus ihrem direkten Umfeld erhalten.

Durch die Kampagne sollen von Gewalt betroffene Frauen leichter Hilfe finden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das ist Ziel einer landesweiten Kampagne mit dem Titel "Stopp! Gewalt gegen Frauen!", die auf Großplakate, Postkarten, Bierdeckel sowie Social-Media-Posts setzt.

Ab dieser Woche und im Dezember werde die Kampagne landesweit zu sehen sein, sagte die Landesgleichstellungsbeauftragte Sarah Schulze in Magdeburg.

An diesem Dienstag ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

"Gewalt entsteht nicht plötzlich, sie folgt Mustern und sie wird unterstützt dadurch, sie wird möglich, wenn das Umfeld wegsieht. Sie kann aber auch verhindert werden, wenn wir Verantwortung übernehmen. Deshalb formuliert die Kampagne ganz besonders den Leitsatz: "Wir alle können und müssen etwas dagegen tun. Hinsehen, Unterstützen, Vorbild sein"", so Sarah Schulze.

Die Kampagne setzt etwa auf Botschaften wie "Unsere Mama. Nicht dein Opfer", "Meine Tochter. Nicht dein Opfer", "Meine Kollegin. Nicht dein Opfer" und "Es kommt anders, wenn Mann denkt".

Die gedrängte, eingeschnittene Schrift soll irritieren, hieß es. Sie wird ergänzt durch Fakten wie "Alle 2 Minuten wird eine Frau in Deutschland Opfer körperlicher Gewalt" und den Verweis auf Hilfsangebote.