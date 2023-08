Vergewaltigung und Feminismus: Starkes Statement von Ex-GNTM-Finalistin

Kassel - Die schöne heile Welt auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen ist nur ein Schein, die hässlichen und bisweilen auch bösen Belange der realen Welt zeigen sich auch hier - daran erinnerte am heutigen Samstag die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Finalistin Lijana Kaggwa (27, GNTM 2020).

"Glaube mir, Du brauchst Dir keine Angst zu machen, dass Dich jemand raped", schrieb ein Social-Media-Nutzer an Ex-GNTM-Kandidatin Lijana Kaggwa (27). © Montage: Screenshot/Instagram/lijanarisen

Die 27-Jährige aus dem nordhessischen Kassel wandte sich mit einem Instagram-Video an ihren rund 155.000 Follower auf der Foto-Plattform.

In dem mit Klaviermusik unterlegten Clip steht die Ex-GNTM-Kandidatin in einem schlichten Kleid vor der Kamera ihres Smartphones. Nacheinander werden Screenshots von einzelnen Social-Media-Kommentaren eingeblendet, welche Lijana zunächst einfach nur mit ernstem Gesichtsausdruck sinngemäß wiedergibt.

Der erste dieser Kommentare lautet: "Glaube mir, Du brauchst Dir keine Angst zu machen, dass Dich jemand raped" (die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst, das englische Verb "to rape" bedeutet "vergewaltigen").

"Schrei nicht so und zurück in die Küche", "Spülmaschine ist fertig", "Ganz ehrlich, Frauen tragen doch nur Miniröcke, um zu zeigen, was sie haben" und "Ihr leistet auch weniger, deswegen gibt es für Euch auch weniger Kohle", gibt die 27-Jährige den Inhalt der anderen Kommentare in ihren Worten wieder.

Danach erklärt sie: "Das waren nur einige wenige sexistische Kommentare, die ich in den letzten Wochen erhalten habe."