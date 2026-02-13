11.000 Liter Natronlauge ausgelaufen: Großeinsatz bei Getränkehersteller

Deizisau - Ein Chemie-Unfall bei einem Getränkehersteller in Deizisau hat die Feuerwehren im Landkreis Esslingen die gesamte Nacht über beschäftigt.

Mehrere Feuerwehrleute zogen sich eine spezielle Sicherheitskleidung an. © SDMG

Gegen 22.30 Uhr wurde die Brandmeldeanlage am Donnerstag ausgelöst. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte jedoch kein Feuer, sondern ein massives Leck im Verladebereich. Rund 11.000 Liter Natronlauge waren aus bisher ungeklärter Ursache ausgetreten.

Da die Menge des Gefahrstoffs erheblich war, wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen hinzugezogen.

Die Spezialkräfte arbeiteten unter Hochdruck daran, die ätzende Flüssigkeit aufzufangen und in sichere Behälter umzupumpen. Der aufwendige Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an, wie die Feuerwehr mitteilte.