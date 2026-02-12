Haus teilweise eingestürzt: Bewohner in Mannheim evakuiert
Von Markus Brachat
Mannheim - In Mannheim ist das Dach eines Wohnhauses eingesackt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Feuerwehr mitteilte.
Das Gebäude wurde am Donnerstagmittag geräumt und das Dach durch die Baurechtsbehörde, einem Statiker sowie einem Baufachberater des Technischen Hilfswerks begutachtet.
Ob das Wohnhaus weiterhin bewohnbar ist, werde noch geprüft.
Wie viele Bewohner betroffen sind, blieb zunächst unklar. Der Straßenbahnverkehr in der Schwetzinger Straße kam zeitweise zum Erliegen.
Anwesende wurden von Einsatzkräften betreut. Die Ermittlungen wieso das Dach teilweise einstürzte laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: René Priebe / PR-Video