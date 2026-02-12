Kerze brennen lassen: Betrunkener Mann sorgt für ausgebrannte Wohnung
Weferlingen - Am Mittwochabend sorgte ein Brand in Weferlingen (Landkreis Börde) für eine zerstörte Wohnung.
Grund dafür sei eine brennende Kerze gewesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Gegen 21.30 Uhr habe die Rettungsleitstelle einen Anruf erhalten, hieß es. Ihr wurde das Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gardelegener Straße gemeldet.
Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Zuvor mussten alle Anwohner evakuiert werden. Verletzt habe sich niemand.
Die betroffene Wohnung gehört einem 32-Jährigen, der vor dem Verlassen des Hauses eine brennende Kerze zurückgelassen haben soll.
Diese habe im Wohnzimmer gestanden, wo der Brand laut ersten Ermittlungen auch ausgebrochen war.
Wohnungsbesitzer war alkoholisiert
Die Wohnung brannte komplett aus und ist nicht mehr nutzbar. Schätzungen zufolge soll der Schaden etwa 120.000 Euro betragen.
Ein Atemalkoholtest bei dem Wohnungsbesitzer ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.
Jetzt wird er vorerst bei Verwandten wohnen.
Titelfoto: Holger Hollemann/dpa