Kerze brennen lassen: Betrunkener Mann sorgt für ausgebrannte Wohnung

Weferlingen - Am Mittwochabend sorgte ein Brand in Weferlingen ( Landkreis Börde ) für eine zerstörte Wohnung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. (Symbolfoto) © Holger Hollemann/dpa

Grund dafür sei eine brennende Kerze gewesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Gegen 21.30 Uhr habe die Rettungsleitstelle einen Anruf erhalten, hieß es. Ihr wurde das Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gardelegener Straße gemeldet.

Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Zuvor mussten alle Anwohner evakuiert werden. Verletzt habe sich niemand.

Die betroffene Wohnung gehört einem 32-Jährigen, der vor dem Verlassen des Hauses eine brennende Kerze zurückgelassen haben soll.

Diese habe im Wohnzimmer gestanden, wo der Brand laut ersten Ermittlungen auch ausgebrochen war.