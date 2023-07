15-Jähriger will Pommes zubereiten und steckt Küche in Brand

Eschwege - Dass einen Jugendlichen der Heißhunger auf Pommes packt, ist kein Problem. Wenn er versucht, diese im Topf zubereiten, kann das in einer Katastrophe enden - wie im hessischen Eschwege geschehen.

Der Teenager wollte die Pommes im Topf wärmen, was in einer Katastrophe endete. (Symbolbild) © 123RF / nongning

Wie die Polizeidirektion Werra-Meißner am Sonnabend mitteilt, entstand bei der Frittenzubereitung in der Taschengasse am Freitagabend ein Feuer, das einen immensen Schaden nach sich zog.

Feuerwehren aus Eschwege und benachbarten Ortsteilen eilten herbei und löschten den Brand, der in der Küche entstanden war.