Dicke Rauchwolken! Hochhaus steht in Flammen

London - Im Londoner Stadtteil Plaistow brannte eine Wohnung in einem Hochhaus lichterloh!

Die Feuerwehr musste am heutigen Montagmorgen einen Brand in London löschen. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Wie die Londoner Feuerwehr am heutigen Montagvormittag mitteilte, brach das Feuer gegen 8 Uhr (Ortszeit) in einer Wohnung mit drei Zimmern im 10. Stock eines Wohnblocks mit 15 Etagen in der Queen Road West aus.

Auf einem Bild eines Augenzeugen ist zu sehen, wie Rauchschwaden meterweit in den Himmel ziehen.

Die Flammen zerstörten sowohl die Innenräume als auch den Balkon der Wohnung. Auch die Balkone im 11., 12., 13. und 14. Stock wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Drei Männer konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen und wurden vor Ort ambulant versorgt. Etwa 30 Personen wurden aus dem Plattenbau evakuiert.

Berichte über weitere Verletzte gab es zunächst keine.