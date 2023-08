150.000 Euro Schaden bei Brand in Innenstadt von Bad Ems: Ursache mittlerweile klar!

Im rheinland-pfälzischen Bad Ems brannte am Freitag ein komplettes Wohnhaus. Mittlerweile konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. © Thomas Frey/dpa

Das Haus habe komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach sei die Innenstadt weiträumig abgesperrt gewesen.

Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude konnte laut eines Sprechers verhindert werden.

"Nachbarhäuser sind nicht betroffen", sagte der Polizeisprecher.

Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Laut Mitteilung brach das Feuer am Mittag in der Küche des Hauses aus, die Induktionsplatte eines Herdes sei in Brand geraten. Am Nachmittag war der Brand dann weitgehend gelöscht.