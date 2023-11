03.11.2023 08:55 150.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand: War ein Staubsauger die Ursache?

In der Nacht zum Freitag geriet eine Wohnung in Backnang in Vollbrand.

Von Johanna Baumann

Backnang - In der Nacht zum Freitag geriet eine Wohnung in Backnang in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Backnang mit den Teilorten Maubach, Waldrems und Heiningen waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort. © 7aktuell.de | Kevin Lermer Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Saalfeldener Straße wurde gegen 2.35 Uhr durch Zeugen gemeldet. Laut Polizei stand die Erdgeschosswohnung in Vollbrand. Das gesamte Wohnhaus musste am frühen Freitagmorgen evakuiert werden. Übergangsweise wurden die Bewohner des 18-Parteien-Hauses in einer Mehrzweckhalle untergebracht. Ein Bewohner (35) erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er sowie vier weitere Personen wurden in eine Klinik gebracht. Zwei Wohnungen gelten nun als unbewohnbar. Der Schaden wird laut aktuellen Schätzungen auf 150.000 Euro beziffert. Ein technischer Defekt am Ladegerät eines Staubsaugers soll für den Brand verantwortlich sein.

Titelfoto: 7aktuell.de | Kevin Lermer