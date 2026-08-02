17 Gäste nach Fest in Gehörlosenzentrum im Krankenhaus

Aachen - Nach einem Fest in einem Gehörlosenzentrum in Aachen sind 17 Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden ins Krankenhaus gebracht worden.

Rettungskräfte brachten die 17 Fest-Besucher in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Sechs von ihnen hätten mittelschwere Symptome gehabt, die anderen elf leichtere, berichtete die Feuerwehr, die zusammen mit dem Rettungsdienst am Nachmittag im Einsatz war.

Da alle Betroffenen über dieselben Beschwerden geklagt hätten, liege es nahe, dass die Ursache möglicherweise der Verzehr verdorbener Lebensmittel gewesen sei, hieß es. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.

Bei der Verständigung mit den gehörlosen Betroffenen halfen Dolmetscherinnen, die bereits bei der Veranstaltung vor Ort waren.

Die Feuerwehr zog das Gesundheitsamt hinzu, das weitere Untersuchungen zur Ursache einleitete.