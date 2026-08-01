Happy End für Igel "Stella": Feuerwehr gräbt für Rettung zwei Meter tief
Bremerhaven - Ein tierischer Notfall hat am Samstag die Feuerwehr Bremerhaven beschäftigt: Im Stadtteil Buschkämpen musste ein Igel aus einer misslichen Lage befreit werden.
Das Tier war in ein Drainagerohr an einem Mehrfamilienhaus gekrochen und hatte sich darin verkeilt.
Um an den Igel heranzukommen, nahmen die Einsatzkräfte zunächst Teile der befestigten Zufahrt ab und hoben den Bereich bis in etwa zwei Meter Tiefe aus, wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte.
Bei der anschließenden Erkundung stellte sich heraus, dass der Igel im Rohr feststeckte. Die Feuerwehr trennte das Rohr unterhalb des Tieres und befreite es anschließend vorsichtig mit einer Schere.
Während der Rettungsarbeiten erhielt die Igeldame von der Hauseigentümerin den Namen "Stella". Nach der erfolgreichen Befreiung wurde sie zur Igelrettungsstation in Weddewarden gebracht. Dort ergab eine tiermedizinische Untersuchung, dass das Tier zunächst zur weiteren Pflege in der Station bleibt.
Anschließend soll Stella wieder ausgewildert werden. Wie genau die Igeldame in das Drainagerohr gelangte, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Montage: Feuerwehr Bremerhaven (2)