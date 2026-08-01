Maschine brennt, kurz darauf steht die ganze Halle in Flammen: Feuer vernichtet Wäscherei - Millionenschaden!
Bad Säckingen - Knapp 130 Feuerwehrleute bei Großeinsatz in einer Wäscherei! Im baden-württembergischen Bad Säckingen, wenige Kilometer von Basel in der Schweiz entfernt, hat in der Nacht zu Samstag ein Textilbetrieb gebrannt. Das Feuer hat für einen Millionenschaden gesorgt.
Plötzlich sprang die Brandmeldeanlage an. Nach Angaben der Feuerwehr brachen die Flammen in der Firma Geiger Textil, im Gewerbegebiet Trottäcker, gegen 1.30 Uhr aus.
Im Inneren einer Waschhalle loderte es, nach ersten Angaben fing eine Maschine Feuer. Innerhalb von wenigen Minuten breitete sich der Brand durch gelagerte Textilien aus, kurze Zeit später stand die gesamte Halle in Flammen.
Feuerwehrleute löschten die Flammen in einer knapp vierstündigen Aktion mit Wasser aus dem öffentlichen Netz sowie dem nahegelegenen Rhein. Daneben waren auch rund 20 Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, dem THW sowie ein Fachberater für Chemie, aufgrund gelagerter Reinigungschemikalien, vor Ort.
Ein Übergreifen auf die zweite Halle des Betriebs, eine nahegelegene Photovoltaik-Anlage sowie weitere Gebäude in der Nachbarschaft konnte verhindert werden. Die enorme Hitze sowie die anhaltende Trockenheit hätten jedoch für kleinere Flächenbrände in der Umgebung gesorgt.
Zwei Feuerwehrleute bei Brand von Wäscherei verletzt
Da in der Nacht nicht gearbeitet wurde, waren auch keine Menschen im Gebäude, hieß es. Zwei Feuerwehrleute wurden jedoch bei dem Einsatz leicht verletzt - durch einen Sturz sowie den Brand selbst.
Die Waschhalle fackelte komplett ab. Gegen 5 Uhr habe man einen Teil der Halle mit einem Bagger eingerissen, der restliche Teil sei einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Bad Säckingen