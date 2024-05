200 Feuerwehrleute im Einsatz: Millionenschaden nach Feuer auf Betriebsgelände

Wahlhausen - Das Feuer in einem Holzbetrieb in Wahlhausen (Kreis Eichsfeld) hat einen enormen Schaden angerichtet.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. © Feuerwehr Heiligenstadt

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen Mitternacht beenden.

Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Diese muss nun ermittelt werden.

Ein Spänebunker auf dem Betriebsgelände in der Kreisstraße war am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Der Brand hatte sich anschließend auf eine Produktionshalle ausgeweitet und für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Zeitweise waren rund 200 Feuerwehrleute und 50 Fahrzeuge vor Ort im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Montagnachmittag bezifferte die Polizei den Schaden auf rund 300.000 Euro.