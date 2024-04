30.04.2024 13:45 Spänebunker in Holzbetrieb in Flammen: Amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben

In Wahlhausen (Kreis Eichsfeld) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Holzbetrieb ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Wahlhausen - In Wahlhausen (Kreis Eichsfeld) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Holzbetrieb ausgebrochen. Eine starke dunkle Rauchwolke führte zu einer amtlichen Gefahrenmitteilung. © Feuerwehr/Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, war ein Spänebunker auf dem Betriebsgelände in der Kreisstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz und hatte mächtig zu tun. Am Mittag waren die Flammen noch nicht unter Kontrolle. Den Angaben nach sei das Feuer auf eine Produktionshalle übergegangen. Neben einer Sperrung der Kreisstraße wurde für das Gebiet eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Feuerwehreinsätze Millionenschaden: Aldi-Markt brennt vollständig aus! Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Über Verletzte ist noch nichts bekannt. Laut Polizei liegt der entstandene Schaden bei 300.000 Euro.

Titelfoto: Feuerwehr/Silvio Dietzel