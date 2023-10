40.000 Euro Schaden nach Kellerbrand: Staatsanwaltschaft ermittelt

Wittenberg - Nach einem verheerenden Kellerbrand in Wittenberg ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen schwerer Brandstiftung.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wittenberg - Teuchel

Wie Polizeisprecher Robin Schönherr in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft berichtete, brach der Brand am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Keller eines Wohnblockes in der Lerchenbergstraße aus.

Demnach gerieten zwei Kellerverschläge in Vollbrand, wobei alle gelagerten Gegenstände zerstört wurden.

Auch die Versorgungsleitungen, unter anderem auch Strom und Telefone, wurden so stark beschädigt, dass sämtliche Bewohner des betroffenen Aufganges ihre Wohnungen verlassen und bis auf Weiteres bei Bekannten unterkommen mussten.

Verletzt wurde trotz der starken Rauchgasentwicklung im Haus glücklicherweise niemand. Es entstand aber ein Sachschaden von circa 40.000 Euro.