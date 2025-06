17.06.2025 16:54 Hat jemand gezündelt? Polizei ermittelt nach Brand einer Gartenlaube

In Hohenwarsleben ist in der Nacht auf Dienstag eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Laut der Feuerwehr kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Von Robert Lilge

Hohenwarsleben - In der Nacht auf den heutigen Dienstag kam es in Hohenwarsleben (Landkreis Börde) zu einem Feuer in einer Gartensparte. Die Gartenlaube stand beim Eintreffen erster Einsatzkräfte in Vollbrand. © Polizeirevier Börde Um kurz nach 23 Uhr ging über den Notruf der Hinweis über eine brennende Gartenlaube in der Hermsdorfer Straße ein, teilte das Polizeirevier Börde mit. Beim Eintreffen der ersten Beamten erblickten sie das bereits in Vollbrand stehende Gebäude. Kurz darauf angerückte Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren kümmerten sich sofort um die Löschmaßnahmen. Ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung könne nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden, teilte der Einsatzleiter mit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Eine genaue Ursache zur Entstehung des Feuers soll jetzt ermittelt werden. Weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Telefon 03904/4780 zu melden.

