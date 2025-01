03.01.2025 13:55 6.593 750.000 Euro Schaden bei Großbrand! Feuer greift von Lagerhalle auf Wohnhaus über

Ein Feuer brach in einer Lagerhalle aus und griff auf das angrenzende Wohngebäude über: Feuer an der Talstraße in Radeberg.

Von Chris Pechmann

Radeberg - Am heutigen Freitagmittag ist ein riesiges Feuer in einer Lagerhalle in Radeberg (Landkreis Bautzen) ausgebrochen! Löscharbeiten am Objekt an der Talstraße in Radeberg. © xcitepress Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften gegen 11.30 Uhr zur Talstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet dort eine Lagerhalle in Brand. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Bei dem Komplex handelte es sich offenbar um eine ehemalige Feilenfabrik. Laut Behörden wurden alle Personen evakuiert sowie zwei Hunde und zwei Katzen aus dem Gebäude gerettet. Eine 65-jährige Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Ein vorläufiger Sachschaden beläuft sich auf circa 750.000 Euro. Feuerwehreinsätze Hoher Schaden nach Scheunenbrand im Harz: Polizei sucht Zeugen! Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte über die Warn-App NINA um 12.02 Uhr vor einer "großen Rauchentwicklung" durch den Brand eines Mehrfamilienhauses. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten und den Bereich meiden. Riesige Rauchwolke über Radeberg Flammen und dicke Rauchschwaden am brennenden Gebäude. © xcitepress Die Feuerwehr kämpfte derweil gegen die Flammen und soll auch über die Mittagszeit hinaus mit Löscharbeiten beschäftigt sein. Die Zufahrtsstraße zur Talstraße von der Dresdener Straße kommend wurde gesperrt. Ein Brandursachenermittler soll sich am morgigen Samstag mit dem Vorfall befassen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erstmeldung vom 3. Januar, um 13.37 Uhr; letzte Aktualisierung um 13.55 Uhr.

