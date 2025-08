Brandserie in Bitterfeld-Wolfen geht weiter: Feuerwehr muss in alter Disco löschen

Die Feuerwehr rückte zur ehemaligen Disco StaWo an. © Einsatzfahrten TV & Medien

Nachdem die Feuerwehr am Sonntag zu einem verlassenen Supermarkt und am Montagmittag zu einem ehemaligen Kino anrücken musste, ging es am Montagabend mit einem Einsatz in der alten Disco StaWo weiter.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Wolfen gegen 17.30 Uhr nach Wolfen-Nord alarmiert.

Unter schwerem Atemschutz und mithilfe einer Drehleiter gingen die Einsatzkräfte gegen den Brand in dem leeren Gebäude vor. Nach etwa einstündigen Löscharbeiten konnten sie wieder abrücken.

Zur möglichen Brandursache lagen am Abend noch keine Informationen vor. Das Gebäude befindet sich aber nur einen kurzen Fußmarsch vom am Sonntag in Brand gesteckten Netto-Markt entfernt.