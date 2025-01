12.01.2025 11:50 Mehrfamilienhaus lichterloh in Flammen: Feuerwehr muss zweimal ausrücken

In der Nacht zum Sonntag brach in einem Rohbau in Aales-Unterkochen ein verheerendes Feuer aus.

Von Isabel Klemt

Aalen - In der Nacht zum Sonntag brach in einem Rohbau im schwäbischen Aalen ein verheerendes Feuer aus. Die Feuerwehr musste sogar gleich zweimal ausrücken. Die Feuerwehr konnte den Brand im vierstöckigen Mehrfamilienhaus zunächst unter Kontrolle bringen. © onw-images | Jason Tschepljakow Wie die Polizei Aalen mitteilte, bemerkte eine Streife gegen 2.32 Uhr den Brand in dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus im Ortsteil Unterkochen. Das Feuer, das im ersten Obergeschoss ausgebrochen war, breitete sich demnach rasend schnell aus. Und so alarmierten die Beamten sofort die Feuerwehr, die den Brand bis 3.45 Uhr unter Kontrolle bringen konnte. Kurz nach 5.30 Uhr entflammte das Feuer erneut aus – diesmal im Dachstuhl des Gebäudes. Mit fünf Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern und rund 60 Einsatzkräften kam die Feuerwehr erneut zum Einsatz, um die Flammen endgültig zu löschen. Feuerwehreinsätze Großbrand in Bad Wörishofen: Über eine Million Euro Schaden bei Feuer in Parkhaus Wegen des Einsatzes bleiben die Aalener Straße und der Rathausplatz voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt. Mit mehreren Löschfahrzeugen war die Feuerwehr im Einsatz. © onw-images | Jason Tschepljakow Der Dachstuhl geriet aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. © onw-images | Jason Tschepljakow Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es bisher keine Angaben.



Titelfoto: onw-images | Jason Tschepljakow