13.02.2024 17:22 ABC-Einsatz! Quecksilber auf Schmalspurbahn-Gelände verschüttet

Auf einem Bahngelände in Wernigerode wird am Dienstag eine Flasche Quecksilber entdeckt. Die Feuerwehr rückt mit ABC-Kräften an.

Wernigerode - Auf einem Bahngelände in Wernigerode wurde am Dienstag eine Flasche Quecksilber entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit ABC-Kräften an. Auf dem Gelände der Harzer Schmalspurbahnen fand am Vormittag ein ABC-Einsatz statt. © Matthias Bein/dpa Verschüttetes Quecksilber aus einer Flasche hat am Dienstag einen ABC-Einsatz der Feuerwehr auf einem Gelände der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode (Landkreis Harz) ausgelöst. Das Quecksilber wurde am Vormittag gemeldet, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse mitteilte. Demnach seien 350 Milliliter des Schwermetalls auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern im Betriebsbereich des Geländes ausgeschüttet worden. Feuerwehreinsätze Feuer bricht in Küche aus: Drei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt Die Feuerwehr war bis zum Nachmittag dabei, das Quecksilber sicherzustellen und zu entsorgen. Erst nach 15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Knapp 350 Milliliter Quecksilber sollen verschüttet worden sein. © Matthias Bein/dpa Unter ABC-Gefahren werden atomare, biologische und chemische Gefahrstoffe verstanden.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa