Akku von E-Bike löst Großeinsatz der Feuerwehr in Solingen aus: 16 Menschen gerettet

Solingen - Insgesamt 16 Menschen musste die Feuerwehr Solingen am gestrigen Montagabend aus einem brennenden Mehrfamilienhaus retten. Unter anderem kam eine Drehleiter zum Einsatz.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Solingen am Montagabend zu einem Wohnungsbrand in der Schelerstraße an. © Matthi Rosenkranz

Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtet, wurde die Leitstelle um 18.37 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Schelerstraße gerufen.

In einer Erdgeschosswohnung hatte sich zuvor nach ersten Erkenntnissen der Akku eines E-Bikes entzündet. Das Feuer habe sich daraufhin schnell in der Wohnung ausgebreitet, so die Feuerwehr weiter.

Aufgrund der Vielzahl an Alarmmeldungen erhöhte die Leitstelle bereits bei der Anfahrt der Einsatzkräfte die Alarmstufe um den Zusatz "Menschenleben in Gefahr".

Vor Ort konnten die Retter dann insgesamt 16 Personen aus dem Gebäude befreien, teilweise über eine Drehleiter. Der Brandherd im Erdgeschoss konnte mit zwei Stahlrohren schnell bekämpft und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.