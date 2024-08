04.08.2024 08:05 1.395 Alarm auf dem Rhein: Schiff mit 1600 Tonnen Säure droht zu sinken!

Schiffshavarie beim Winterhafen in Mainz: Ein mit rund 1600 Tonnen Salpetersäure beladenes Tankschiff war in Not - umgehend rückte die Mainzer Feuerwehr aus!

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein Tankschiff mit rund 1600 Tonnen Salpetersäure an Bord hatte bereits Schlagseite, als die Feuerwehr eintraf - umgehend setzten erste Einsatzkräfte zu dem Havaristen über! Mit Booten setzen die Feuerwehrkräfte zu dem Havaristen über, der bereits Schlagseite hatte. © KEUTZTV-NEWS/Max Weber Die Schiffshavarie ereignete sich am gestrigen Samstagabend auf dem Rhein. Das mit Säure beladene Tankschiff hatte zuvor am Winterhafen in Mainz Anker geworfen, wie die Feuerwehr mitteilte. Kurz darauf hatte der Schiffsführer bemerkt, dass sein Boot leckgeschlagen war: Zwischen der Außenhülle und den Tanks drang Wasser ein! "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine leichte Schlagseite zu erkennen", setzte ein Sprecher hinzu. Er ergänzte, dass ein Auslaufen der Salpetersäure aus den Schiffstanks "nicht zu entdecken" gewesen sei. Diese Erkenntnis dürfte die Feuerwehrleute entsprechend beruhigt haben. Feuerwehreinsätze Feuer und dichter Rauch in Klötze: Warn-Apps schlagen Alarm In konzentrierter Form gilt Salpetersäure als sehr gefährlich: Die auch als "Scheidewasser" bezeichnete Säure führt zu schweren Verätzungen auf der Haut. In Dampfform ist Salpetersäure ebenfalls für Menschen gefährlich, wenn sie eingeatmet wird. Leckgeschlagener Säure-Transporter in Mainz mit Tauchpumpen stabilisiert Durch den Einsatz von Tauchpumpen konnte das mit Salpetersäure beladene Tankschiff in Mainz stabilisiert werden. © KEUTZTV-NEWS/Max Weber Da keine Gefahr durch ausgetretene Säure bestand, setzen die Feuerwehrkräfte umgehend zu dem Havaristen über. Nach einer ersten Erkundung und einer kurzen Abstimmung mit dem Schiffsführer wurden mehrere Tauchpumpen zum Einsatz gebracht. Dadurch konnte das bereist in das Tankschiff eingetretene Wasser abgepumpt werden. "Die Maßnahme führte glücklicherweise schnell zur Stabilisierung des Schiffs", ergänzte der Feuerwehrsprecher. Feuerwehreinsätze Rauchwolke kilometerweit zu sehen: Hunderte Strohballen brennen Es blieb das Problem, das weiter rund 1600 Tonnen Salpetersäure auf dem verunglückten Tankschiff lagerten. Ein weiterer Tanker derselben Reederei konnte jedoch Abhilfe schaffen: "Noch am Abend wurde damit begonnen, einen Teil der Säure umzuladen", ging der Bericht des Sprechers weiter. Die vollständige Entladung des Havaristen könne aber erst am heutigen Sonntag erfolgen, wenn noch ein zweites leeres Schiff angekommen sei. Erst danach sei an eine Reparatur des leckgeschlagenen Tankers zu denken.

Titelfoto: KEUTZTV-NEWS/Max Weber