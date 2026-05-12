Alarm in Wuppertal: Wohnhäuser akut einsturzgefährdet – Kreuzung muss gesperrt werden

Wuppertal - In Wuppertal hat die Feuerwehr eine viel befahrene Kreuzung gesperrt und zwei Wohnhäuser evakuiert.

Die Feuerwehr hat die Kreuzung an der Düsseldorfer Straße gesperrt. (Symbolfoto) © 123RF/4kclips

In einem der beiden Häuser auf der Düsseldorfer Straße hätten zwei Wände im Keller nachgegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagvormittag.

Nach ersten Erkenntnissen sei die Bodenplatte unterspült worden und das Haus müsse aktuell als akut einsturzgefährdet eingestuft werden. Verletzt wurde niemand.

In dem Haus hätten sich zwei der vier dort gemeldeten Personen befunden. In dem ebenfalls evakuierten Nachbarhaus habe sich eine Person aufgehalten.

Die Straßenkreuzung bleibe bis auf Weiteres gesperrt, so der Sprecher. Mitarbeiter der städtischen Bauaufsicht würden erwartet.