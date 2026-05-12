Gebäudebrand bei Bonn: Feuerwehr rettet schwer verletzte Bewohnerin
Rheinbach - In Rheinbach bei Bonn musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen zu einem Einsatz zu einem Einfamilienhaus ausrücken.
Gegen 6.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus im Lilienweg alarmiert.
Vor Ort konnte die Feuerwehr eine Bewohnerin (67) aus dem Gebäude retten und das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.
Die 67-Jährige erlitt laut den Einsatzkräften nach bisherigem Kenntnisstand schwere Verletzungen durch den Brand sowie das Einatmen von Rauchgas. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch unklar. Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa