Chemikalie ausgetreten: Vier Verletzte bei Staatsanwaltschaft

Landshut - Nach dem Austritt einer Chemikalie sind Teile eines Gebäudes der Staatsanwaltschaft Landshut am Montag geräumt worden.

Die Einsatzkräfte in Landshut trugen spezielle Schutzanzüge. © Freiwillige Feuerwehr Landshut

Vier Menschen wurden durch den Stoff verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Nachmittag hatten sie die Klinik aber schon wieder verlassen. Eine Gefahr für weitere Mitarbeiter oder Anwohner habe nicht bestanden.

Laut Feuerwehr waren ab 12.30 Uhr etwa 100 Feuerwehrleute vor Ort - teils in Spezialanzügen. "Die Einsatzkräfte konnten den Gefahrstoff im Gebäude auffangen und diesen in speziellen Behältnissen sicher aus dem Gebäude ins Freie verbringen", teilte die Polizei mit.

"Dieser wird nun fachgerecht untersucht und entsorgt." Um welchen Stoff es sich handelte, war zunächst unklar.