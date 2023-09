Alte Fabrik brennt bei Bahnhof Halle: Zugverkehr eingeschränkt

Halle (Saale) - Eine alte Fabrik auf dem RAW-Gelände neben dem Hauptbahnhof Halle hat in der Nacht in Flammen gestanden.

Neben dem Hauptbahnhof Halle brannte in der Nacht zu Freitag eine alte Fabrik. © EHL Media/privat

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern wahrscheinlich bis zum Freitagvormittag an, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Beamten gehen von einer Brandstiftung an der leerstehenden Halle in dem früheren Industriegelände aus.

Die Fabrik sei einsturzgefährdet.



Bei dem Brand wurde eine Zugbildungsanlage des Hauptbahnhofs beschädigt, wie die Bundespolizei am Freitag erklärte. Zugausfälle seien wahrscheinlich. In der Anlage werden normalerweise 20 Züge vorbereitet, was nun nicht mehr möglich sei, hieß es.