Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsätze im Erzgebirge

Am Samstagmorgen rückte die Feuerwehr zur Goethestraße in Oelsnitz aus. Grund dafür war angebranntes Essen. © André März

Am heutigen Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte zur Goethestraße in Oelsnitz aus. In einem Mehrfamilienhaus löste ein Rauchmelder aus. Zudem informierten Anwohner die Feuerwehr über Brandgeruch.



Schnell gingen die Kameraden den Hinweisen nach. In der verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Ursache: angebranntes Essen. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Laut ersten Informationen kam der Mieter zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oelsnitz Niederwürschnitz und Lugau. Die Goethestraße musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes kurzzeitig gesperrt werden.